Жгут Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1942
Дата смерти21.06.1979
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1942
Отец: Жгут Иван Архипович
Мать: Жгут Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жгут Софья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жгут Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Жгут Софья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгут Софья Петровна
Рождение ребёнка
05.07.1969
Дочь: Русак елена Викторовна
Мать ребёнка: Жгут Софья Петровна
Смерть
21.06.1979