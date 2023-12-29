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Жгут Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1942

Дата смерти

21.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1942

Отец: Жгут Иван Архипович

Мать: Жгут Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгут Андрей Викторович

Мать ребёнка: Жгут Софья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жгут Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Жгут Софья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгут Софья Петровна

Рождение ребёнка
05.07.1969

Дочь: Русак елена Викторовна

Мать ребёнка: Жгут Софья Петровна

Смерть
21.06.1979

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