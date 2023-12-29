Жгут Иван Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жгут Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жгут Нина Ивановна
Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дейнеко Жанна Ивановна
Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилевич Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисевич Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
10.08.1942
Сын: Жгут Виктор Иванович
Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
25.03.1949
Дочь: Федоринчик Нина Ивановна
Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
08.08.1958
Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна