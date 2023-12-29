Жгут Иван Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгут Иван Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жгут Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жгут Нина Ивановна

Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дейнеко Жанна Ивановна

Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилевич Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисевич Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгут Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
10.08.1942

Сын: Жгут Виктор Иванович

Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
25.03.1949

Дочь: Федоринчик Нина Ивановна

Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
08.08.1958

Сын: Жгут Александр Иванович

Мать ребёнка: Жгут Агрипина Федоровна

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