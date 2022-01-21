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Русак елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1969

Дата смерти

21.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1969

Отец: Жгут Виктор Иванович

Мать: Жгут Софья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русак Елизавета Вячеславовна

Отец ребёнка: Русак Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русак Виктория Вячеславовна

Отец ребёнка: Русак Вячеслав Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русак Вячеслав Михайлович

Смерть
21.01.2022

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