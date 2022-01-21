Русак елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1969
Дата смерти21.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1969
Отец: Жгут Виктор Иванович
Мать: Жгут Софья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русак Елизавета Вячеславовна
Отец ребёнка: Русак Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русак Виктория Вячеславовна
Отец ребёнка: Русак Вячеслав Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.2022