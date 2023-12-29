Жгут Агрипина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гетманчик Федор
Мать: Гетманчик Дарья
Рождение ребёнка
10.08.1942
Сын: Жгут Виктор Иванович
Отец ребёнка: Жгут Иван Архипович
Рождение ребёнка
25.03.1949
Дочь: Федоринчик Нина Ивановна
Отец ребёнка: Жгут Иван Архипович
Рождение ребёнка
08.08.1958
Отец ребёнка: Жгут Иван Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жгут Нина Ивановна
Отец ребёнка: Жгут Иван Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дейнеко Жанна Ивановна
Отец ребёнка: Жгут Иван Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилевич Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Жгут Иван Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисевич Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Жгут Иван Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жгут Иван Архипович