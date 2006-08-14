Жгут Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгут Софья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1943

Дата смерти

14.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Любовь

Отец ребёнка: Муж Муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж Муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгут Андрей Викторович

Отец ребёнка: Жгут Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жгут Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Жгут Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгут Виктор Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1969

Дочь: Русак елена Викторовна

Отец ребёнка: Жгут Виктор Иванович

Смерть
14.08.2006

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