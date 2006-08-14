Жгут Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1943
Дата смерти14.08.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Любовь
Отец ребёнка: Муж Муж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж Муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жгут Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жгут Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Жгут Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жгут Виктор Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1969
Дочь: Русак елена Викторовна
Отец ребёнка: Жгут Виктор Иванович
Смерть
14.08.2006