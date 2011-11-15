Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1928

Дата смерти

15.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1928

Отец: Сумароков Семен Федорович

Мать: Сумарокова (Козлова) Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артёмов Рем Сергеевич

Рождение ребёнка
20.09.1946

Сын: Артёмов Сергей Ремович

Отец ребёнка: Артёмов Рем Сергеевич

Рождение ребёнка
12.11.1952

Дочь: (Артёмова) Наталья Ремовна

Отец ребёнка: Артёмов Рем Сергеевич

Рождение ребёнка
14.09.1966

Сын: Артёмов Алексей Ремович

Отец ребёнка: Артёмов Рем Сергеевич

Смерть
15.11.2011

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