Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1928
Дата смерти15.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1946
Отец ребёнка: Артёмов Рем Сергеевич
Рождение ребёнка
12.11.1952
Дочь: (Артёмова) Наталья Ремовна
Отец ребёнка: Артёмов Рем Сергеевич
Рождение ребёнка
14.09.1966
Отец ребёнка: Артёмов Рем Сергеевич
Смерть
15.11.2011