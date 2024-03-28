Сумароков Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1899
Дата смерти27.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1928
Дочь: Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Сумарокова (Козлова) Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
12.12.1932
Дочь: Ардзинба (Сумарокова) Вера Семеновна
Мать ребёнка: Сумарокова (Козлова) Анна Никифоровна
Смерть
27.12.1942
Причина смерти: Погиб в плену