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Сумароков Семен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1899

Дата смерти

27.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумарокова (Козлова) Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
15.07.1928

Дочь: Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Сумарокова (Козлова) Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
12.12.1932

Дочь: Ардзинба (Сумарокова) Вера Семеновна

Мать ребёнка: Сумарокова (Козлова) Анна Никифоровна

Смерть
27.12.1942
Причина смерти: Погиб в плену

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