Сумарокова (Козлова) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1928
Дочь: Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Сумароков Семен Федорович
Рождение ребёнка
12.12.1932
Дочь: Ардзинба (Сумарокова) Вера Семеновна
Отец ребёнка: Сумароков Семен Федорович
Смерть
1965