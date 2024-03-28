Сумарокова (Козлова) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумарокова (Козлова) Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумароков Семен Федорович

Рождение ребёнка
15.07.1928

Дочь: Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Сумароков Семен Федорович

Рождение ребёнка
12.12.1932

Дочь: Ардзинба (Сумарокова) Вера Семеновна

Отец ребёнка: Сумароков Семен Федорович

Смерть
1965

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