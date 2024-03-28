Артёмов Рем Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёмов Рем Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1925

Отец: Артёмов Сергей Андрианович

Мать: Артёмова Ангелина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
20.09.1946

Сын: Артёмов Сергей Ремович

Мать ребёнка: Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
12.11.1952

Дочь: (Артёмова) Наталья Ремовна

Мать ребёнка: Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
14.09.1966

Сын: Артёмов Алексей Ремович

Мать ребёнка: Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна

Смерть
Неизвестно

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