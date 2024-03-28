Артёмов Рем Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1946
Мать ребёнка: Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
12.11.1952
Дочь: (Артёмова) Наталья Ремовна
Мать ребёнка: Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
14.09.1966
Мать ребёнка: Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна
Смерть
Неизвестно