Артёмов Сергей Ремович 20.09.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артёмов Сергей Ремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1946

Отец: Артёмов Рем Сергеевич

Мать: Артёмова (Сумарокова) Надежда Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артёмова (Зайцева) Капитолина Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Рождение ребёнка
12.02.1974

Сын: Артёмов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Артёмова (Зайцева) Капитолина Викторовна

Рождение ребёнка
06.03.1978

Дочь: Калитюк (Артёмова) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Артёмова (Зайцева) Капитолина Викторовна

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