Артёмов Сергей Ремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Рождение ребёнка
12.02.1974
Сын: Артёмов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Артёмова (Зайцева) Капитолина Викторовна
Рождение ребёнка
06.03.1978
Дочь: Калитюк (Артёмова) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Артёмова (Зайцева) Капитолина Викторовна