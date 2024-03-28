Артёмов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артёмова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.2000
Сын: Артёмов Даниил Александрович
Мать ребёнка: Артёмова (Муллина) Инна Рустемовна
Рождение ребёнка
30.10.2004
Дочь: (Артёмова) Дарья Александровна
Мать ребёнка: Артёмова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артёмова Вера Ивановна