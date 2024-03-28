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Артёмов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1974

Отец: Артёмов Сергей Ремович

Мать: Артёмова (Зайцева) Капитолина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артёмова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.2000

Сын: Артёмов Даниил Александрович

Мать ребёнка: Артёмова (Муллина) Инна Рустемовна

Рождение ребёнка
30.10.2004

Дочь: (Артёмова) Дарья Александровна

Мать ребёнка: Артёмова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артёмова Вера Ивановна

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