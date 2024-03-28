Артёмова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёмова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артёмов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
30.10.2004

Дочь: (Артёмова) Дарья Александровна

Отец ребёнка: Артёмов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
09.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артёмов Александр Сергеевич

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