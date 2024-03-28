Артёмова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.2004
Дочь: (Артёмова) Дарья Александровна
Отец ребёнка: Артёмов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
09.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артёмов Александр Сергеевич