Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

1738 г.р.

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: Иванов (Леонтьев) Никон Михайлович

Мать: (Алексеева) Васса Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Симеонова) Наталья Симеоновна

Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Филипп Потапович

Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1781 ст.

Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Стефан Потапович

Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1783 ст.

Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Феодот Потапович

Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1785 ст.

Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Анисья Потаповна

Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1788 ст.

Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Ксения Потаповна

Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Киприян Потапович

Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Прасковья Потаповна

Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.03.1795 ст.

Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Яков Потапович

Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1797 ст.

Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Настасья Потаповна

Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.