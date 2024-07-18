Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович
Место рождения
Дата рождения1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Филипп Потапович
Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна
Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Стефан Потапович
Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна
Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Феодот Потапович
Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна
Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Анисья Потаповна
Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна
Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Ксения Потаповна
Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна
Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Киприян Потапович
Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна
Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Прасковья Потаповна
Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна
Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Настасья Потаповна
Мать ребёнка: (Симеонова) Наталья Симеоновна