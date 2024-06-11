(Алексеева) Васса Алексеевна 1738 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Алексеева) Васса Алексеевна

(Алексеева) Васса Алексеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов (Леонтьев) Никон Михайлович

Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Елистрат Никонович

Отец ребёнка: Иванов (Леонтьев) Никон Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Отец ребёнка: Иванов (Леонтьев) Никон Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Леонтьева-Иванова (Михайлова) Евдокия Никоновна

Отец ребёнка: Иванов (Леонтьев) Никон Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.