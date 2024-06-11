(Алексеева) Васса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747 ст.
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович
Отец ребёнка: Иванов (Леонтьев) Никон Михайлович
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Леонтьева-Иванова (Михайлова) Евдокия Никоновна
Отец ребёнка: Иванов (Леонтьев) Никон Михайлович
Смерть
Неизвестно