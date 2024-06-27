Иванов (Леонтьев) Никон Михайлович 1738 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов (Леонтьев) Никон Михайлович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: Иванов Михаил Леонтиевич

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Алексеева) Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Елистрат Никонович

Мать ребёнка: (Алексеева) Васса Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Мать ребёнка: (Алексеева) Васса Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Леонтьева-Иванова (Михайлова) Евдокия Никоновна

Мать ребёнка: (Алексеева) Васса Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.11.1787 ст.

Жена: (Иванова) Мария Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1789 ст.

Сын: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Петр Никонович

Мать ребёнка: (Иванова) Мария Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1793 ст.

Сын: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Наум Никонович

Мать ребёнка: (Иванова) Мария Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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