Иванов (Леонтьев) Никон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Отец: Иванов Михаил Леонтиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Елистрат Никонович
Мать ребёнка: (Алексеева) Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович
Мать ребёнка: (Алексеева) Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Леонтьева-Иванова (Михайлова) Евдокия Никоновна
Мать ребёнка: (Алексеева) Васса Алексеевна
Бракосочетание
05.11.1787 ст.
Жена: (Иванова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1789 ст.
Сын: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Петр Никонович
Мать ребёнка: (Иванова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1793 ст.
Сын: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Наум Никонович
Мать ребёнка: (Иванова) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно