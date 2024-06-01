Леонтьева-Иванова (Михайлова) Евдокия Никоновна
Место рождения
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Терентьев Афанасий Терентьевич
Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич
Бракосочетание
02.11.1780 ст.
Рождение ребёнка
20.11.1783 ст.
Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич
Рождение ребёнка
02.03.1795 ст.
Дочь: Терентьев Авдотья Ильинична
Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич
Рождение ребёнка
07.09.1796 ст.
Сын: Терентьев Иван Ильич
Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич
Рождение ребёнка
21.04.1799 ст.
Дочь: Терентьева Александра Ильинична
Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич
Рождение ребёнка
13.09.1800 ст.
Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич
Рождение ребёнка
13.05.1802 ст.
Дочь: Терентьева Гликерия Ильинична
Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич
Рождение ребёнка
03.07.1803 ст.
Сын: Терентьев Фома Ильич
Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Терентьева Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич
Смерть
Неизвестно