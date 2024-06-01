Леонтьева-Иванова (Михайлова) Евдокия Никоновна 1762 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Леонтьева-Иванова (Михайлова) Евдокия Никоновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: Иванов (Леонтьев) Никон Михайлович

Мать: (Алексеева) Васса Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Терентьев Афанасий Терентьевич

Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.11.1780 ст.

Муж: Терентьев Илья Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1783 ст.

Сын: Терентьев Никон Ильич

Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1795 ст.

Дочь: Терентьев Авдотья Ильинична

Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1796 ст.

Сын: Терентьев Иван Ильич

Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.04.1799 ст.

Дочь: Терентьева Александра Ильинична

Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.09.1800 ст.

Сын: Терентьев Корнелий Ильич

Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.05.1802 ст.

Дочь: Терентьева Гликерия Ильинична

Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1803 ст.

Сын: Терентьев Фома Ильич

Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Терентьева Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Терентьев Илья Терентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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