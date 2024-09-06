Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Ксения Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Ксения Потаповна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1759 г.р.

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Мать: (Симеонова) Наталья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.01.1814 ст.

Муж: Стефанов Василий Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Стефанов-Хрульков (Евдокимов) Егор (Георгий) Васильевич

Отец ребёнка: Стефанов Василий Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1817 ст.

Сын: Стефанов (Евдокимов) Захар Васильевич

Отец ребёнка: Стефанов Василий Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.04.1821 ст.

Дочь: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Евдокимова) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Стефанов Василий Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1822 ст.

Сын: Стефанова (Евдокимова) Агрофена Васильевна

Отец ребёнка: Стефанов Василий Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1825 ст.

Дочь: Стефанова (Евдокимова) Домника Васильевна

Отец ребёнка: Стефанов Василий Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.07.1827 ст.

Сын: Стефанов (Евдокимов) Дометий (Дементий) Васильевич

Отец ребёнка: Стефанов Василий Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1829 ст.

Сын: Стефанов (Евдокимов) Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Стефанов Василий Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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