Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Ксения Потаповна
Место рождения
Дата рождения1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Бракосочетание
19.01.1814 ст.
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Стефанов-Хрульков (Евдокимов) Егор (Георгий) Васильевич
Отец ребёнка: Стефанов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
01.09.1817 ст.
Сын: Стефанов (Евдокимов) Захар Васильевич
Отец ребёнка: Стефанов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
12.04.1821 ст.
Дочь: Потапова-Никонова-Михайлова-Леонтьева (Евдокимова) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Стефанов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
11.06.1822 ст.
Сын: Стефанова (Евдокимова) Агрофена Васильевна
Отец ребёнка: Стефанов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
11.01.1825 ст.
Дочь: Стефанова (Евдокимова) Домника Васильевна
Отец ребёнка: Стефанов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
31.07.1827 ст.
Рождение ребёнка
06.12.1829 ст.
Сын: Стефанов (Евдокимов) Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Стефанов Василий Евдокимович
Смерть
Неизвестно