Стефанов (Евдокимов) Дометий (Дементий) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанов (Евдокимов) Дометий (Дементий) Васильевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

31.07.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

1788 г.р.

Жена

1833 г.р.
1832 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1827 ст.

Отец: Стефанов Василий Евдокимович

Мать: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Ксения Потаповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.11.1850 ст.

Жена: Иванова-Захарова (Евдокимова) Евдокия Доремидонтовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1851 ст.

Дочь: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Васса Дометиевна-Дементьевна

Мать ребёнка: Иванова-Захарова (Евдокимова) Евдокия Доремидонтовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1853 ст.

Дочь: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Пераскева Дометиевна

Мать ребёнка: Иванова-Захарова (Евдокимова) Евдокия Доремидонтовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1855 ст.

Дочь: Евдокимов-Стефанов (Васильев) Стефан Дометиевич-Дементьевич

Мать ребёнка: Иванова-Захарова (Евдокимова) Евдокия Доремидонтовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.09.1857 ст.

Сын: Евдокимов-Стефанов (Васильев) Иоанн (Иван) Дементьевич

Мать ребёнка: Иванова-Захарова (Евдокимова) Евдокия Доремидонтовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.10.1862 ст.

Жена: Маркелова (Михайлова) Гликерия Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1863 ст.

Сын: Евдокимов-Стефанов (Васильев) Петр Дементьевич-Дометиевич

Мать ребёнка: Маркелова (Михайлова) Гликерия Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1864 ст.

Сын: Евдокимов-Стефанов (Васильев) Иоанн (Иван) Дементьевич-Дометиевич

Мать ребёнка: Маркелова (Михайлова) Гликерия Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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