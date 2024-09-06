Стефанов (Евдокимов) Дометий (Дементий) Васильевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Дочь: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Васса Дометиевна-Дементьевна
Мать ребёнка: Иванова-Захарова (Евдокимова) Евдокия Доремидонтовна
Дочь: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Пераскева Дометиевна
Мать ребёнка: Иванова-Захарова (Евдокимова) Евдокия Доремидонтовна
Дочь: Евдокимов-Стефанов (Васильев) Стефан Дометиевич-Дементьевич
Мать ребёнка: Иванова-Захарова (Евдокимова) Евдокия Доремидонтовна
Сын: Евдокимов-Стефанов (Васильев) Иоанн (Иван) Дементьевич
Мать ребёнка: Иванова-Захарова (Евдокимова) Евдокия Доремидонтовна
Сын: Евдокимов-Стефанов (Васильев) Петр Дементьевич-Дометиевич
Мать ребёнка: Маркелова (Михайлова) Гликерия Иларионовна
Сын: Евдокимов-Стефанов (Васильев) Иоанн (Иван) Дементьевич-Дометиевич
Мать ребёнка: Маркелова (Михайлова) Гликерия Иларионовна