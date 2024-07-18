(Симеонова) Наталья Симеоновна
Место рождения
Дата рождения1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Филипп Потапович
Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович
Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Стефан Потапович
Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович
Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Феодот Потапович
Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович
Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Анисья Потаповна
Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович
Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Ксения Потаповна
Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович
Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Киприян Потапович
Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович
Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Прасковья Потаповна
Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович
Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Яков Потапович
Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович
Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Настасья Потаповна
Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович