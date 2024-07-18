(Симеонова) Наталья Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Симеонова) Наталья Симеоновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Филипп Потапович

Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1781 ст.

Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Стефан Потапович

Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1783 ст.

Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Феодот Потапович

Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1785 ст.

Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Анисья Потаповна

Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1788 ст.

Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Ксения Потаповна

Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Киприян Потапович

Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Прасковья Потаповна

Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.03.1795 ст.

Сын: Михайлов-Леонтьев-Иванов (Никонов) Яков Потапович

Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1797 ст.

Дочь: Михайлова-Леонтьева-Иванова (Никонова) Настасья Потаповна

Отец ребёнка: Леонтьев-Иванов (Михайлов) Потап Никонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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