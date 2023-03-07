Аврамова (Филиппова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврамова (Филиппова) Мария Филипповна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Аврамов Иоанн (Иван) Андреевич

Отец ребёнка: Аврамов Андрей Давыдович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Аврамова Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Аврамов Андрей Давыдович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамов Андрей Давыдович

Смерть
Неизвестно
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