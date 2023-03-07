Аврамова (Филиппова) Мария Филипповна
Место рождения
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Аврамов Иоанн (Иван) Андреевич
Отец ребёнка: Аврамов Андрей Давыдович
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Аврамова Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Аврамов Андрей Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно