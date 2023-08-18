Камынин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Камынин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Камынин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1868
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно