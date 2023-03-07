Камынин Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти21.11.1901 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Камынин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Камынин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Бумажнова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1895 ст.
Мать ребёнка: Камынина Евдокия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.11.1901 ст.
Причина смерти: От инфлюэнции