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Камынин Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

21.11.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Камынин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Камынин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Бумажнова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1895 ст.

Сын: Камынин Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Камынина Евдокия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камынина Евдокия Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.11.1901 ст.
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От инфлюэнции
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