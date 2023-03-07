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Камынин Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Камынин Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1887

Жена: Камынина Анастасия Тимофеевна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1891 ст.

Сын: Камынин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Камынина Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.06.1898 ст.

Сын: Камынин Иоанн Иванович

Мать ребёнка: Камынина Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.12.1900

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Камынина Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.04.1902 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Камынина Анастасия Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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