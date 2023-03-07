Камынин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Камынин Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1887
Рождение ребёнка
12.03.1891 ст.
Мать ребёнка: Камынина Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.06.1898 ст.
Мать ребёнка: Камынина Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.12.1900
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Камынина Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.04.1902 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Камынина Анастасия Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно