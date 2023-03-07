Камынина (Салтанова) Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Салтанов Тимофей Ларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1887
Рождение ребёнка
12.03.1891 ст.
Отец ребёнка: Камынин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.06.1898 ст.
Отец ребёнка: Камынин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.12.1900
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Камынин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.04.1902 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Камынин Иван Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно