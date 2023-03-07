Камынина (Салтанова) Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камынина (Салтанова) Анастасия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Салтанов Тимофей Ларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1887

Муж: Камынин Иван Дмитриевич

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1891 ст.

Сын: Камынин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Камынин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.06.1898 ст.

Сын: Камынин Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Камынин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.12.1900

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Камынин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.04.1902 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Камынин Иван Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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