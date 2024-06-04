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Камынин Федор Дмитриевич

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

После 1881

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Камынин Дмитрий Иванов

Мать: Камынина (Усинская) Устинья Яковлева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камынин Герасим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Камынин Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Чокурова (Камынина) Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1881

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