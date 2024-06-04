Камынин Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиПосле 1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камынин Герасим Федорович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Чокурова (Камынина) Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1881