Камынин Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камынин Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

25.02.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Камынин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Зубарева Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Носова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алимпиада Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камынин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.02.1892
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От разлития желчи
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