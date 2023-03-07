Камынин Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти25.02.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Камынин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Зубарева Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Носова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алимпиада Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камынин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1892
Причина смерти: От разлития желчи