Герасимов Никита Агафонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиОколо 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Герасимов Никифор Никитин
Мать ребёнка: Герасимова Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Герасимова Анна Никитична
Мать ребёнка: Герасимова Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Герасимова Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Герасимов Василий Никитич
Мать ребёнка: Герасимова Федосья Федорова
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Герасимова Федора Никитина
Мать ребёнка: Герасимова Федосья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1835