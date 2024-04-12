Герасимов Никита Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Никита Агафонов

Герасимов Никита Агафонов

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Около 1835

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Герасимов Агафон Сидоров

Мать: Герасимова Марфа (Марья) Федорова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Герасимов Никифор Никитин

Мать ребёнка: Герасимова Федосья Федорова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Герасимова Анна Никитична

Мать ребёнка: Герасимова Федосья Федорова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Герасимов Андрей Никитич

Мать ребёнка: Герасимова Федосья Федорова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Герасимов Василий Никитич

Мать ребёнка: Герасимова Федосья Федорова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Герасимова Федора Никитина

Мать ребёнка: Герасимова Федосья Федорова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Федосья Федорова

Смерть
Около 1835
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close