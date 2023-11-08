Герасимова Федосья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Федосья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Герасимов Никифор Никитин

Отец ребёнка: Герасимов Никита Агафонов

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Герасимова Анна Никитична

Отец ребёнка: Герасимов Никита Агафонов

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Герасимов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Герасимов Никита Агафонов

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Герасимов Василий Никитич

Отец ребёнка: Герасимов Никита Агафонов

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Герасимова Федора Никитина

Отец ребёнка: Герасимов Никита Агафонов

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Никита Агафонов

Смерть
Неизвестно
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