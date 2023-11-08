Герасимова Федосья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Герасимов Никифор Никитин
Отец ребёнка: Герасимов Никита Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Герасимова Анна Никитична
Отец ребёнка: Герасимов Никита Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Герасимов Никита Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Герасимов Василий Никитич
Отец ребёнка: Герасимов Никита Агафонов
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Герасимова Федора Никитина
Отец ребёнка: Герасимов Никита Агафонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно