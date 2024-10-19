Герасимова (Лаптева) Марфа (Марья) Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Герасимов Никита Агафонов
Отец ребёнка: Герасимов Агафон Сидоров
Рождение ребёнка
05.01.1787 ст.
Сын: Герасимов Тимофей Агафонов
Отец ребёнка: Герасимов Агафон Сидоров
Рождение ребёнка
1788 ст.
Отец ребёнка: Герасимов Агафон Сидоров
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: (Герасимова) Федора Агафонова
Отец ребёнка: Герасимов Агафон Сидоров
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Герасимова Дарья Агафонова
Отец ребёнка: Герасимов Агафон Сидоров
Смерть
Неизвестно