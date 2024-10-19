Герасимова (Лаптева) Марфа (Марья) Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Лаптева) Марфа (Марья) Федорова

Место рождения

Пустошка, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.

Отец: Лаптев Федор Яковлев

Мать: Лаптева (Никитинских) Анастасия Яковлева

Пустошка, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Агафон Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Герасимов Никита Агафонов

Отец ребёнка: Герасимов Агафон Сидоров

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1787 ст.

Сын: Герасимов Тимофей Агафонов

Отец ребёнка: Герасимов Агафон Сидоров

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Герасимов Лука Агафонов

Отец ребёнка: Герасимов Агафон Сидоров

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: (Герасимова) Федора Агафонова

Отец ребёнка: Герасимов Агафон Сидоров

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Герасимова Дарья Агафонова

Отец ребёнка: Герасимов Агафон Сидоров

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно

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