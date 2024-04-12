Герасимов Никифор Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Никифор Никитин

Герасимов Никифор Никитин

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Около 1857

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Герасимов Никита Агафонов

Мать: Герасимова Федосья Федорова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Герасимова Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Никифорова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Герасимов Адрей Никифорович

Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Никифорова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Герасимов Пуд Никифорович

Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Никифорова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Герасимова Феоктиста Никифоровна

Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Никифорова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Герасимов Василиск Никифорович

Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Никифорова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Агрипина Никифорова

Смерть
Около 1857
Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close