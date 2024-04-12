Герасимов Никифор Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиОколо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Герасимова Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Герасимов Адрей Никифорович
Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Герасимов Пуд Никифорович
Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Герасимова Феоктиста Никифоровна
Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Герасимов Василиск Никифорович
Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1857