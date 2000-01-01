деревня Глазуново, деревня Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния (на 1886) — Familio

Глазуново

Никольский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Прялка, 1918 г. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
5658Глазуново, д. каз.при рч. Кривой.13713593844

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Вознесенская волость
Глазунова1388

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Вознесенская волость
1008. Глазунова, деревня бывшая государственная, при речке Трястиной, дворов 14, жителей 85, красильный завод
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