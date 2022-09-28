Лещенко Аким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лещенко Пантелей Акимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1913
Дочь: Шевченко (Лещенко) Мария Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно