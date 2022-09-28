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Лещенко Аким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Лещенко Николай Акимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Лещенко Иван Акимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лещенко Пантелей Акимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1913

Дочь: Шевченко (Лещенко) Мария Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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