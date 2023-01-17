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Лещенко Пантелей Акимович

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Место рождения

Громовка

Дата рождения

1910

Дата смерти

13.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Лещенко Аким

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Ново-Троицкий РВК, Украинская ССР, Запорожская обл., Ново-Троицкий р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лещенко Вера Зинаидовна

Смерть
13.08.1944
Польша, Келецкое воев., пов. Буский, п. Кемке, в районе
Польша, Келецкое воев., пов. Буский, п. Кемке, в районе
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