Лещенко Пантелей Акимович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти13.08.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Лещенко Аким
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Ново-Троицкий РВК, Украинская ССР, Запорожская обл., Ново-Троицкий р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лещенко Вера Зинаидовна
Смерть
13.08.1944
Польша, Келецкое воев., пов. Буский, п. Кемке, в районе
Польша, Келецкое воев., пов. Буский, п. Кемке, в районе