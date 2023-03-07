Шевченко (Лещенко) Мария Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Лещенко) Мария Акимовна

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Место рождения

Громовка

Дата рождения

12.04.1913

Дата смерти

20.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1913

Отец: Лещенко Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1933

Сын: Шевченко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Шевченко Андрей Иванович

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Владимир

Отец ребёнка: Шевченко Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Андрей Иванович

Смерть
20.11.1992
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