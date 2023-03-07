Шевченко (Лещенко) Мария Акимовна
Место рождения
Дата рождения12.04.1913
Дата смерти20.11.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1913
Отец: Лещенко Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1933
Сын: Шевченко Николай Андреевич
Отец ребёнка: Шевченко Андрей Иванович
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Владимир
Отец ребёнка: Шевченко Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1992