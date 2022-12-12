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Шевченко Андрей Иванович

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Место рождения

Романова Балка, Миколаївська область

Дата рождения

22.09.1907

Дата смерти

19.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1907

Отец: Шевченко Иван Федорович

Мать: Шевченко Акулина Петровна

Романова Балка, Миколаївська область
Крещение
30.09.1907
Рождение ребёнка
08.07.1933

Сын: Шевченко Николай Андреевич

Мать ребёнка: Шевченко Мария Акимовна

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Владимир

Мать ребёнка: Шевченко Мария Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Мария Акимовна

Смерть
19.02.1970
Россия
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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