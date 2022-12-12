Шевченко Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения22.09.1907
Дата смерти19.02.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1907
Отец: Шевченко Иван Федорович
Крещение
30.09.1907
Рождение ребёнка
08.07.1933
Сын: Шевченко Николай Андреевич
Мать ребёнка: Шевченко Мария Акимовна
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Владимир
Мать ребёнка: Шевченко Мария Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевченко Мария Акимовна
Смерть
19.02.1970
Россия
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область