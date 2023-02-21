Шевченко Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Николай Андреевич

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Место рождения

Украина

Дата рождения

08.07.1933

Дата смерти

03.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1933

Отец: Шевченко Андрей Иванович

Мать: Шевченко Мария Акимовна

Украина
Бракосочетание
14.06.1961

Жена: Анна Антоновна

Рождение ребёнка
01.11.1962

Сын: Шевченко Андрей

Мать ребёнка: Анна Антоновна

Россия
Смерть
03.10.1993
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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