Шевченко Николай Андреевич
Место рожденияУкраина
Дата рождения08.07.1933
Дата смерти03.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1933
Отец: Шевченко Андрей Иванович
Мать: Шевченко Мария Акимовна
Украина
Бракосочетание
14.06.1961
Жена: Анна Антоновна
Рождение ребёнка
01.11.1962
Сын: Шевченко Андрей
Мать ребёнка: Анна Антоновна
Россия
Смерть
03.10.1993
Саратов, город Саратов, Саратовская область