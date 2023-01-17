Лещенко Николай Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко Николай Акимович

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Место рождения

Громовка

Дата рождения

1902

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Лещенко Аким

Мать: не указана

Смерть
После 1945
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