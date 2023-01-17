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Лещенко Николай Акимович
Лещенко Николай Акимович
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Место рождения
Громовка
Дата рождения
1902
Дата смерти
После 1945
Пол
Мужской
Отец
Лещенко Аким
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Лещенко Аким
Мать: не указана
Громовка
Смерть
После 1945
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