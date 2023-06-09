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Лещенко Иван Акимович
Лещенко Иван Акимович
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Место рождения
Громовка
Дата рождения
1904
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лещенко Аким
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Лещенко Аким
Мать: не указана
Громовка
Смерть
Неизвестно
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