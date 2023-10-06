Афонин Вукол Ефремович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения29.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1871
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1891
Жена: Афонина Мелания Титовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.04.1892
Мать ребёнка: Афонина Мелания Титовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1893
Дочь: Мария Вуколовна
Мать ребёнка: Афонина Мелания Титовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1896
Мать ребёнка: Афонина Мелания Титовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1897
Дочь: София Вуколовна
Мать ребёнка: Афонина Мелания Титовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1899
Дочь: Мотрона Вуколовна
Мать ребёнка: Афонина Мелания Титовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1902
Сын: Афонин Митрофан Вуколович
Мать ребёнка: Афонина Мелания Титовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно