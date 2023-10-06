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Афонин Вукол Ефремович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1871

Отец: Афонин Ефрем Васильевич

Мать: Афонина Неонила Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1891

Жена: Афонина Мелания Титовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.04.1892

Сын: Афонин Иван Вуколович

Мать ребёнка: Афонина Мелания Титовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1893

Дочь: Мария Вуколовна

Мать ребёнка: Афонина Мелания Титовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1896

Сын: Афонин Иван Вуколович

Мать ребёнка: Афонина Мелания Титовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1897

Дочь: София Вуколовна

Мать ребёнка: Афонина Мелания Титовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1899

Дочь: Мотрона Вуколовна

Мать ребёнка: Афонина Мелания Титовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1902

Сын: Афонин Митрофан Вуколович

Мать ребёнка: Афонина Мелания Титовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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