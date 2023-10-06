Афонина Неонила Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Неонила Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1869

Сын: Афонин Илья Ефремович

Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1871

Сын: Афонин Вукол Ефремович

Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1872

Дочь: Варвара Ефремовна

Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1874

Сын: Афонин Федор Ефремович

Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1875

Дочь: Мавра Ефремовна

Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Ефрем Васильевич

Смерть
Неизвестно
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