Афонина Неонила Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1869
Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1871
Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1872
Дочь: Варвара Ефремовна
Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1874
Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1875
Дочь: Мавра Ефремовна
Отец ребёнка: Афонин Ефрем Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно