Афонин Иван Вуколович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения18.04.1892
Дата смерти22.04.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1892
Отец: Афонин Вукол Ефремович
Мать: Афонина Мелания Титовна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
22.04.1892
Черниговская губерния, Российская империя