Афонина (Ковтун) Мелания Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1891
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.04.1892
Отец ребёнка: Афонин Вукол Ефремович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1893
Дочь: Мария Вуколовна
Отец ребёнка: Афонин Вукол Ефремович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1896
Отец ребёнка: Афонин Вукол Ефремович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1897
Дочь: София Вуколовна
Отец ребёнка: Афонин Вукол Ефремович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1899
Дочь: Мотрона Вуколовна
Отец ребёнка: Афонин Вукол Ефремович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1902
Сын: Афонин Митрофан Вуколович
Отец ребёнка: Афонин Вукол Ефремович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно