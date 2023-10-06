Афонина (Ковтун) Мелания Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Ковтун) Мелания Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1891

Муж: Афонин Вукол Ефремович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.04.1892

Сын: Афонин Иван Вуколович

Отец ребёнка: Афонин Вукол Ефремович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1893

Дочь: Мария Вуколовна

Отец ребёнка: Афонин Вукол Ефремович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1896

Сын: Афонин Иван Вуколович

Отец ребёнка: Афонин Вукол Ефремович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1897

Дочь: София Вуколовна

Отец ребёнка: Афонин Вукол Ефремович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1899

Дочь: Мотрона Вуколовна

Отец ребёнка: Афонин Вукол Ефремович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1902

Сын: Афонин Митрофан Вуколович

Отец ребёнка: Афонин Вукол Ефремович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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