(Афонина) Мария Вуколовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.08.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1893
Отец: Афонин Вукол Ефремович
Мать: Афонина Мелания Титовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1913
Отец ребёнка: Павлюк Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
07.11.1919
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Павлюк Михаил Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно