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(Афонина) Мария Вуколовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1893

Отец: Афонин Вукол Ефремович

Мать: Афонина Мелания Титовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Павлюк Петр Михайлович

Отец ребёнка: Павлюк Михаил Георгиевич

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.11.1919

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Павлюк Михаил Георгиевич

Круты, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюк Михаил Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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