Павлюк Михаил Георгиевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1885
Отец: Павлюк Георгий Анисимович
Мать: Павлюк Анна Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1913
Мать ребёнка: Мария Вуколовна
Рождение ребёнка
07.11.1919
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Мария Вуколовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Вуколовна
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно