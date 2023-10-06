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Павлюк Михаил Георгиевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1885

Отец: Павлюк Георгий Анисимович

Мать: Павлюк Анна Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Павлюк Петр Михайлович

Мать ребёнка: Мария Вуколовна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.11.1919

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Мария Вуколовна

Круты, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Вуколовна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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