Тебякина (Наумова) Вера
Место рождения
Дата рождения24.09.1908
Дата смерти09.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1908
Отец: Наумов Алексей
Мать: Наумова Мария Семенова
24 (27) сентября на Воздвижение Христа Господня
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Неботов Михаил
Отец ребёнка: Неботов ?
двойня
Рождение ребёнка
Около 1927
двойня
Рождение ребёнка
23.11.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тебякин Егор
Бракосочетание
Около 1934
Муж: Тебякин Егор
Рождение ребёнка
09.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тебякин Егор
Место жительства
1983
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неботов ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.09.1985
сердце