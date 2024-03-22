Тебякина (Наумова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тебякина (Наумова) Вера

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

24.09.1908

Дата смерти

09.09.1985

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Около 1927 г.р.
Около 1927 г.р.
Около 1929 г.р.
Около 1931 г.р.
Около 1932 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1908

Отец: Наумов Алексей

Мать: Наумова Мария Семенова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
24 (27) сентября на Воздвижение Христа Господня
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Неботов Михаил

Отец ребёнка: Неботов ?

двойня
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Неботов ?

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
двойня
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: ?

Отец ребёнка: Неботов ?

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: ?

Отец ребёнка: Неботов ?

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: ?

Отец ребёнка: Неботов ?

Рождение ребёнка
23.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тебякин Егор

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Около 1934

Муж: Тебякин Егор

Рождение ребёнка
09.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тебякин Егор

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
1983
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неботов ?

Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
09.09.1985
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
сердце
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