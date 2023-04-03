Тебякин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тебякина Вера
Бракосочетание
Около 1934
Жена: Тебякина Вера
Рождение ребёнка
09.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тебякина Вера
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942
погиб на войне