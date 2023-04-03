Тебякин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тебякин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тебякина Вера

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Около 1934

Жена: Тебякина Вера

Рождение ребёнка
09.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тебякина Вера

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1942
погиб на войне
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