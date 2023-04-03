Неботов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Неботов Михаил
Мать ребёнка: Тебякина Вера
двойня
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Тебякина Вера
двойня
Рождение ребёнка
Около 1929
Рождение ребёнка
Около 1931
Рождение ребёнка
Около 1932
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тебякина Вера
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно