Неботов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неботов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Около 1927 г.р.
Около 1927 г.р.
Около 1929 г.р.
Около 1931 г.р.
Около 1932 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Неботов Михаил

Мать ребёнка: Тебякина Вера

двойня
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Тебякина Вера

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
двойня
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: ?

Мать ребёнка: Тебякина Вера

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: ?

Мать ребёнка: Тебякина Вера

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: ?

Мать ребёнка: Тебякина Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тебякина Вера

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно