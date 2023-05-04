Смолин Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения02.04.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1836
Бракосочетание
Неизвестно
Посвящение в духовный сан
?.12.1859
Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
В декабре 1859 рукоположен во священника к церкви Святыя Троицы слободы Красный Яр Камышинского уезда Саратовской губернии с обязательством выдавать 60 рублей серебром в год сиротствующему семейству П... Показать все
Рождение ребёнка
1864
Сын: Смолин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Смолина (Полякова) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Смолина (Полякова) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Смолина Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Смолина (Полякова) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Смолина Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Смолина (Полякова) Параскева Ивановна
Работа или профессия
1882
С 1882 священник-настоятель Крестовоздвиженской церкви хутора Добринка Камышинского уезда, приписной к Самостоятельной Свято-Троицкой церкви слободы Красного Яра