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Смолин Николай Ефимович

Место рождения

Балтай, Балтайский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.04.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1836

Отец: Смолин Ефим Сергеевич

Мать: Смолина Александра Яковлевна

Балтай, Балтайский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолина (Полякова) Параскева Ивановна

Посвящение в духовный сан
?.12.1859
Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
В декабре 1859 рукоположен во священника к церкви Святыя Троицы слободы Красный Яр Камышинского уезда Саратовской губернии с обязательством выдавать 60 рублей серебром в год сиротствующему семейству П... Показать все
Рождение ребёнка
1864

Сын: Смолин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Смолина (Полякова) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Смолин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Смолина (Полякова) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Смолина Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Смолина (Полякова) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Смолина Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Смолина (Полякова) Параскева Ивановна

Работа или профессия
1882
С 1882 священник-настоятель Крестовоздвиженской церкви хутора Добринка Камышинского уезда, приписной к Самостоятельной Свято-Троицкой церкви слободы Красного Яра

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