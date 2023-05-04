Смолин Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
13.06.1892
Сын: Смолин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Смолина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смолина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолина Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Смолина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смолина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно