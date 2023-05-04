Смолин Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмолин Григорий Николаевич

Смолин Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Смолин Николай Ефимович

Мать: Смолина Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
13.06.1892

Сын: Смолин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Смолина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Смолина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолина Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Смолина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close