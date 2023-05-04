Смолина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смолин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолина Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Смолин Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1892
Сын: Смолин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Смолин Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно