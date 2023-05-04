Смолина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Смолин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолина Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Смолин Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
13.06.1892

Сын: Смолин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Смолин Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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